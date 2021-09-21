Сергунина: познавательную акцию "День без турникетов" проведут в Москве 23–25 сентября

В Москве с 23 по 25 сентября пройдет акция "День без турникетов". Можно побывать в самых разных компаниях и образовательных центрах.

Например, можно сходить на экскурсию по "Союзмультфильму" и посмотреть золотую коллекцию студии. В "Булгаковском доме" гид проведет гостей по тайным комнатам. Еще можно заглянуть в клуб виртуальной реальности.

Всего будут доступны около 100 креативных площадок. Для посещения необходимо зарегистрироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.