Бирюков: в Москве благоустроили почти 4 тысячи дворов жилых домов

В Москве благоустроили четыре тысячи дворов. Об этом рассказал Петр Бирюков.

В разных районах города поменяли асфальт, обновили дорожки. Детские площадки привели в порядок. При этом в темноте блуждать не придется – территории хорошо освещены.

Также позаботились об экологии. Используют только энергосберегающие светильники. Осенью еще хотят заняться озеленением – высадить кусты и деревья. Это время идеально для работ, у саженцев период покоя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.