21 августа, 22:15Город
Арт-объект в виде школьного рюкзака появился на Тверской улице
На Тверской улице установили арт-объект в виде школьного рюкзака. До Дня знаний осталось меньше двух недель, и в столице запустили конкурс для школьников.
Им необходимо сделать фото с арт-объектом и выложить на странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом "моя школа". В результате авторы 50 лучших кадров получат приглашение на завтрак со звездным блогером и певцом Ваней Дмитриенко в одной из школ, обновленных по городской программе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.