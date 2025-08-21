Арт-объект в виде школьного рюкзака появился на Тверской улице

На Тверской улице установили арт-объект в виде школьного рюкзака. До Дня знаний осталось меньше двух недель, и в столице запустили конкурс для школьников.

Им необходимо сделать фото с арт-объектом и выложить на странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом "моя школа". В результате авторы 50 лучших кадров получат приглашение на завтрак со звездным блогером и певцом Ваней Дмитриенко в одной из школ, обновленных по городской программе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

