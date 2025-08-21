Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 22:15

Город

Арт-объект в виде школьного рюкзака появился на Тверской улице

Арт-объект в виде школьного рюкзака появился на Тверской улице

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения участникам драки в столичном клубе

"Московский патруль": мужа Блиновской избили в столице

Спектакль "Женщина-змея" прошел в рамках "Театрального бульвара"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 августа

Пожар произошел на территории хлебозавода в районе Останкино

"Новости дня": новая станция метро "Липовая роща" изменит жизнь района Кунцево

"Это Москва. Туризм": топ локаций, которые можно посетить с ребенком до конца каникул

Экскурсию по Москве провели для участников Международного детского культурного форума

Москвичка не стала подавать заявление на мужа, который избил ее в ЖК "Зиларт"

На Тверской улице установили арт-объект в виде школьного рюкзака. До Дня знаний осталось меньше двух недель, и в столице запустили конкурс для школьников.

Им необходимо сделать фото с арт-объектом и выложить на странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом "моя школа". В результате авторы 50 лучших кадров получат приглашение на завтрак со звездным блогером и певцом Ваней Дмитриенко в одной из школ, обновленных по городской программе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика