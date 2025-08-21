Танцевальный мастер-класс можно посетить с детьми на Чистопрудном бульваре

В Москве проходят мероприятия для семей с детьми. На Чистопрудном бульваре можно посетить танцевальные мастер-классы, первый стартует в 19:00. Его проведет хореограф Евгений Папунаишвили. В 20:00 начнется мастер-класс по латиноамериканским танцам.

На Болотной площади в 18:00 стартует мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру. Там же в 19:00 начнется мастер-класс по кастомизации шоперов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.