Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 23:15

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Народный автопробег в честь Дня Государственного флага России пройдет в Москве

Народный автопробег в честь Дня Государственного флага России пройдет в Москве

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В Москве в День Государственного флага России состоится народный автопробег по Садовому кольцу. Сбор участников запланирован на 20:00 на проспекте Академика Сахарова.

Каждый участник получит тематическую атрибутику, которой можно будет украсить свой автомобиль. Ожидается участие более 500 автомобилей. В связи с автопробегом в центре города временно закроют ряд улиц для автотранспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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