21 августа, 23:15Город
Народный автопробег в честь Дня Государственного флага России пройдет в Москве
В Москве в День Государственного флага России состоится народный автопробег по Садовому кольцу. Сбор участников запланирован на 20:00 на проспекте Академика Сахарова.
Каждый участник получит тематическую атрибутику, которой можно будет украсить свой автомобиль. Ожидается участие более 500 автомобилей. В связи с автопробегом в центре города временно закроют ряд улиц для автотранспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.