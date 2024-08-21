Народный автопробег в честь Дня Государственного флага России пройдет в Москве

В Москве в День Государственного флага России состоится народный автопробег по Садовому кольцу. Сбор участников запланирован на 20:00 на проспекте Академика Сахарова.

Каждый участник получит тематическую атрибутику, которой можно будет украсить свой автомобиль. Ожидается участие более 500 автомобилей. В связи с автопробегом в центре города временно закроют ряд улиц для автотранспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

