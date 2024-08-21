В Москве пройдет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России

В ночь на 22 августа по Садовому кольцу пройдет автопробег ко Дню флага России. В акции будут принимать участие свыше 500 автомобилей.

Участники уже собираются на проспекте Академика Сахарова. Им выдают флаги России, гербы Москвы, флаги регионов России, стилизованные наклейки и другую тематическую атрибутику для украшения их транспортных средств. Помимо этого, участники смогут сделать себе аквагрим в цветах российского флага.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

