21 августа, 22:15Город
В Москве пройдет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России
В ночь на 22 августа по Садовому кольцу пройдет автопробег ко Дню флага России. В акции будут принимать участие свыше 500 автомобилей.
Участники уже собираются на проспекте Академика Сахарова. Им выдают флаги России, гербы Москвы, флаги регионов России, стилизованные наклейки и другую тематическую атрибутику для украшения их транспортных средств. Помимо этого, участники смогут сделать себе аквагрим в цветах российского флага.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.