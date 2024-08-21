Кандидаты в депутаты МГД обсудили с москвичами вопросы улучшения комфорта жизни в городе

Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 21:00

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Инспекция доступности городского транспорта для маломобильных граждан состоялась в Восточном административном округе столицы. Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Единая Россия" Сабина Цветкова совместно с местными жителями проверила состояние аппарелей в автобусах и подъемных механизмов в метро.

Встречи прошли также с гражданами, проживающими в районах Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское. Они обратились к кандидату в депутаты Московской городской думы от партии КПРФ Вячеславу Арбузову с волнующими их вопросами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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