Кандидаты в депутаты МГД обсудили с москвичами вопросы улучшения комфорта жизни в городе

Инспекция доступности городского транспорта для маломобильных граждан состоялась в Восточном административном округе столицы. Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Единая Россия" Сабина Цветкова совместно с местными жителями проверила состояние аппарелей в автобусах и подъемных механизмов в метро.

Встречи прошли также с гражданами, проживающими в районах Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское. Они обратились к кандидату в депутаты Московской городской думы от партии КПРФ Вячеславу Арбузову с волнующими их вопросами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

