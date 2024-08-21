Жителям столицы рассказали о мероприятиях на форуме-фестивале "Москва 2030" 21 августа

В рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе открыли выставку "Все о медицине будущего и новых профессиях". Там собраны все современные технологии и разработки.

21 августа на площадке прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи "Это должен знать каждый". Посетителям рассказали, как правильно делать искусственное дыхание, ставить уколы и брать кровь.

А в технопарке "Сколково" проходит фестиваль "Портал 2030–2050". Он объединил разработчиков, ученых, художников и всех, кто интересуется инновациями. 21 августа с 10:00 до 23:00 там проходит выставка "Портал. АРТ", где представлены арт-объекты высотой до 12 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.