Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 16:30

Город

Жителям столицы рассказали о мероприятиях на форуме-фестивале "Москва 2030" 21 августа

Жителям столицы рассказали о мероприятиях на форуме-фестивале "Москва 2030" 21 августа

Мастер-класс о технологиях выхаживания новорожденных провели на фестивале "Москва 2030"

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Мастер-класс по оказанию первой медпомощи подготовили в Гостином Дворе

В рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе открыли выставку "Все о медицине будущего и новых профессиях". Там собраны все современные технологии и разработки.

21 августа на площадке прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи "Это должен знать каждый". Посетителям рассказали, как правильно делать искусственное дыхание, ставить уколы и брать кровь.

А в технопарке "Сколково" проходит фестиваль "Портал 2030–2050". Он объединил разработчиков, ученых, художников и всех, кто интересуется инновациями. 21 августа с 10:00 до 23:00 там проходит выставка "Портал. АРТ", где представлены арт-объекты высотой до 12 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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