Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 11:30

Город

Мастер-класс по оказанию первой медпомощи подготовили в Гостином Дворе

Мастер-класс по оказанию первой медпомощи подготовили в Гостином Дворе

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Все посетители площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе могут не только оказаться внутри современной машины скорой помощи, но и поучаствовать в мастер-класс по оказанию первой медпомощи. Для юных гостей подготовили отдельные активности, а также иммерсивный спектакль "Семейные истории".

На какие еще площадки фестиваля стоит заглянуть 21 августа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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