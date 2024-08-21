Мастер-класс по оказанию первой медпомощи подготовили в Гостином Дворе

Все посетители площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе могут не только оказаться внутри современной машины скорой помощи, но и поучаствовать в мастер-класс по оказанию первой медпомощи. Для юных гостей подготовили отдельные активности, а также иммерсивный спектакль "Семейные истории".

На какие еще площадки фестиваля стоит заглянуть 21 августа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

