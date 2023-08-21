Новости часа: столичный ЦОДД спрогнозировал трафик до 5 баллов вечером 21 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 5 баллов вечером 21 августа. Затруднения ожидаются на ТТК, МКАД и шоссе Энтузиастов.

Причал "Нескучный сад" стал самым популярным в Москве для речных прогулок. Таковы данные Дептранса.

Более 20 тысячи лент, наклеек и стикерпаков с триколором подарят жителям Москвы в День Флага. Об этом сообщили столичные власти.