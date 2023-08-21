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Новости

Новости

16:45

Город

Новости часа: столичный ЦОДД спрогнозировал трафик до 5 баллов вечером 21 августа

Новости часа: столичный ЦОДД спрогнозировал трафик до 5 баллов вечером 21 августа

"Сити": фильмы Феллини можно посмотреть в столичном кинотеатре "Художественный"

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Московский урбанистический форум открылся в "Манеже"

Самокатные сервисы запретили кататься и парковаться на Спиридоновке

Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Новости часа: еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы показывает стабильный рост

Мультимедийное шоу подготовили на выставке "Станция Манеж" в рамках МУФ

ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 6 баллов вечером 21 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 5 баллов вечером 21 августа. Затруднения ожидаются на ТТК, МКАД и шоссе Энтузиастов.

Причал "Нескучный сад" стал самым популярным в Москве для речных прогулок. Таковы данные Дептранса.

Более 20 тысячи лент, наклеек и стикерпаков с триколором подарят жителям Москвы в День Флага. Об этом сообщили столичные власти.

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