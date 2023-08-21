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Новости

11:30

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Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках МУФ 21 августа

Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках МУФ 21 августа

Группа GORODA выступила на Московском урбанистическом форуме

Флагманский филиал Филатовской больницы откроют в столице в 2023 году

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Фестиваль "Цветочный джем" будет открыт в Москве до 10 сентября

Уникальная экспозиция открылась в "Манеже" в рамках Московского урбанистического форума. Начать экскурсию гостям предлагают с вагонов новейших поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0".

Все желающие могут зайти туда и сфотографироваться. Кроме того, посетители могут попробовать себя в роли машиниста на интерактивных симуляторах управления поездом или отправиться в виртуальную экскурсию по Москве-реке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городдосугвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
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