Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках МУФ 21 августа

Уникальная экспозиция открылась в "Манеже" в рамках Московского урбанистического форума. Начать экскурсию гостям предлагают с вагонов новейших поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0".

Все желающие могут зайти туда и сфотографироваться. Кроме того, посетители могут попробовать себя в роли машиниста на интерактивных симуляторах управления поездом или отправиться в виртуальную экскурсию по Москве-реке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.