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Фестиваль "Цветочный джем" будет открыт в Москве до 10 сентября

Фестиваль "Цветочный джем" будет открыт в Москве до 10 сентября

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В столице в данный момент проходит фестиваль "Цветочный джем". Ландшафтные дизайнеры украсили более десяти локаций.

Самая крупная площадка находится на Манежной площади. На семи холмах высотой до четырех метров раскинулись ароматные луговые растения и цветники из роз.

В этом году фестиваль проходит с 20 июля по 10 сентября. На площадках представлены и новые ландшафтные решения и лучшие проекты прошлых лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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