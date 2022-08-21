Фестиваль Русского географического общества стартовал в "Зарядье".

Уточняется, что это событие – возможность втретиться с известными путешественниками, выпить чай в юрте, увидеть танцы разных народов и погрузиться на дно Байкала или примерить волчьи шкуры.

Праздник продлится до конца наступающей недели, при этом каждый из этих семи дней не будет похож на предыдущий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.