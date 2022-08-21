Запах гари может остаться в Москве до 25 августа

Запах гари может остаться в Москве до четверга, 25 августа.

При этом в настоящее время содержание вредных веществ в воздухе снизилось в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа.

Однако с понедельника при полном отсутствии осадков температура воздуха в регионах, где полыхают леса, начнет стремительно расти, а ветер усиливаться. Москвичам останется только ждать, когда ветер сменит направление. Пока он дует с юго-запада, то есть со стороны Рязани.

На запах гари уже стали жаловаться жители востока, северо- и юго-запада столицы, а также Лыткарина, Лобни и Долгопрудного. Специалисты советуют в таких случаях реже бывать на улице, а дома плотно закрывать окна.

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