Школы Москвы продолжают готовить ко Дню знаний.

Столичные школы продолжают готовить ко Дню знаний. На Новоалексеевской улице благоустроили территорию школы номер 1539. В первую очередь, заменили асфальт.

По периметру поставили прозрачный забор. Для детей с ограниченными возможностями, которые проходят мимо этой школы, сделали отдельные тротуары и установили ограждение для слабовидящих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.