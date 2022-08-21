На севере Москвы появится новый спортивный кластер. Там построят футбольные поля, скейтпарк и площадки с тренажерами. Не забудут и про тех, кто хочет просто погулять в тени деревьев.

Позагорать у воды тоже получится. А вот плавать здесь запретят. Зато будет много других возможностей для активного отдыха. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.