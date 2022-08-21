Дольщики из дома на Калужском шоссе не могут въехать в свое жилье

Дольщики, купившие квартиры в новом жилом комплексе на Калужской шоссе, уже 4 года не могут въехать в новое жилье. Дом построен но после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что жить в нем по нормам нельзя – рядом сразу 2 аэропорта и в районе слишком высокий уровень шума.

Что теперь делать людям и кто может помочь решить их проблему? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.