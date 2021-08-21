Москвичам рассказали о благоустройстве дворов и придомовых территорий

В Москве продолжают благоустраивать дворы по программе "Мой район". Помимо установки нового оборудования на детских и спортивных площадках, меняют асфальт на дорогах и тротуарах, высаживают молодые деревья и кустарники, создают парковочные зоны. К настоящему времени уже обновили дворы в районах Зюзино, Отрадное и Крылатское.

"В рамках благоустройства в этом году мы обустраиваем 13 дворовых территорий, 24 детские площадки, 5 спортивных площадок, установлено будет 700 малых архитектурных форм, посажено 113 деревьев и более 4000 кустарников", – рассказал глава управы района Крылатское Сергей Галянин.

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