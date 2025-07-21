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21 июля, 13:15

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На Триумфальной площади обновят покрытие и заменят бордюры

На Триумфальной площади обновят покрытие и заменят бордюры

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На Триумфальной площади в Москве появится новое общественное пространство. На территории обновят покрытие, заменят бортовые камни, выполнят новое плиточное мощение в стиле уже благоустроенной части площади.

Работы пройдут на участке между 1-й и 2-й Брестской улицей, ограниченном Садовым кольцом. Будут установлены средства организации движения, шлагбаумы, ограничители и высажены новые растения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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