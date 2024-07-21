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21 июля, 09:15

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Работы на пяти участках Южной рокады завершены

Работы на пяти участках Южной рокады завершены

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Столичная Южная рокада готова уже на 91%. Работы завершены на пяти участках: от МКАД до Варшавского шоссе, от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта, на развязке в районе пересечения МКАД с Бесединским шоссе, от Каширского шоссе до развязки на пересечении кольцевой автодороги с Бесединским и от улицы Марьинский Парк до МКАД.

Еще на трех участках работы продолжаются. Как изменится жизнь москвичей после открытия автодороги? Когда запустят движение?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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