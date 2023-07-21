Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 июля

Семь новостроек по программе реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования. Они помогают четко видеть весь процесс строительства, а жители быстрее переселяются в новые квартиры.

Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября прошлого года. Там допустили, что это повышение станет не последним. Целью такого шага является стабилизация инфляции, сообщили в ЦБ РФ.

В Москве обновляют станции метро. Работы проводят в выходные. На сегодняшний день на очереди находятся три станции Люблинско-Дмитровской линии. Ими стали "Марьина Роща", "Сретенский бульвар" и "Чкаловская".

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