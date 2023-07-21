Московский урбанистический форум пройдет на четырех площадках с 1 августа по 10 сентября

Столица готовится к одному из самых масштабных событий 2023 года – Московскому урбанистическому форуму. Он пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках, причем каждую оформят в своей тематике.

В "Лужниках" подготовят программу о спорте, а в Манеже – о передовых решениях в сфере транспорта. Гостиный двор станет местом для обсуждения достижений в области медицине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.