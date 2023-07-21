В новой школе на Ясеневой улице в столице завершили основные работы

На Ясеневой улице в Москве уже закончены все основные работы в новой школе. В кабинетах расставлены мебель и оборудование. Готов IT-полигон для будущих инженеров, а также химическая лаборатория, где сможет заниматься медицинский класс.

Кроме того, на прилегающей территории сделали физкультурно-спортивную зону и учебно-опытную – с теплицей и участками для посадки растений. Первых учеников школа примет уже в сентябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.