Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 15:45

Город

В новой школе на Ясеневой улице в столице завершили основные работы

В новой школе на Ясеневой улице в столице завершили основные работы

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 41 километр

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": движение затруднено на ТТК

"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

"Мой район. Обратная связь": новые пешеходные маршруты обустроят на востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на Остоженке

"Мой район. Обратная связь": завершается благоустройство территории возле станции "Зюзино"

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома с пилястрами начали в столице

На Ясеневой улице в Москве уже закончены все основные работы в новой школе. В кабинетах расставлены мебель и оборудование. Готов IT-полигон для будущих инженеров, а также химическая лаборатория, где сможет заниматься медицинский класс.

Кроме того, на прилегающей территории сделали физкультурно-спортивную зону и учебно-опытную – с теплицей и участками для посадки растений. Первых учеников школа примет уже в сентябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствообразованиевидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика