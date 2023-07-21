Более 100 тысяч цветов и растений появились в столице к началу фестиваля "Цветочный джем"

Более 100 тысяч деревьев, кустарников, многолетников, злаков и даже водных растений появились к открытию фестиваля "Цветочный джем" в столице. Подготовлены 12 проектов.

Одним из новых проектов стал ландшафтный сад возле памятника Олегу Табакову, посвященный мультфильму "Трое из Простоквашино". Увидеть цветочные композиции можно возле ЦУМ, на Биржевой площади, перед входом в ТАСС и на других площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.