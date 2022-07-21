Началось благоустройство столичного сквера вдоль улицы Академика Лисицына

Сквер вдоль улицы Академика Лисицына в Тимирязевском районе преобразится. Там начались работы по благоустройству. На территории появятся детские и спортивные площадки, зоны с уличной мебелью, где можно отдохнуть, и площадки для выгула собак. Также установят освещение, туалеты и тревожную кнопку, высадят деревья и разобьют цветники.

Общая площадь благоустройства – почти 12 гектаров. В сквере также располагалась легендарная хоккейная коробка. Ее уже демонтировали и готовятся оборудовать новую.

В этом году на севере Москвы в рамках комплексного благоустройства обновят и приведут в порядок 226 объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.