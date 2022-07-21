Дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют

Дворец Юсуповых на Чистых прудах приведут в порядок. Его начнут реставрировать в 2023 году. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

Памятник архитектуры находится в государственной собственности. Два года назад его передали в оперативное управление музею-усадьбе "Архангельское". В данный момент специалисты изучают состояние старинные палаты. Они исследуют состояние фасадов, лестниц, напольного покрытия, настенной живописи.

Дворец Юсуповых находится в центре столицы в Большом Харитоньевском переулке. После реставрации там откроют музей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.