Специалист ЦОДД оценил столичное движение в 4 балла. Общая длина заторов – 124 километра.

Около часа придется потратить водителям в десятикилометровом заторе на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до пересечения с улицей Верхние Поля. Виной всему работы по реконструкции транспортной развязки.

Также есть затруднение длиной в пять километров на внешней стороне МКАД от Новокуркинского шоссе до пересечения с Волоколамским шоссе. Здесь проводятся работы по ремонту деформационных швов. Для преодоления участка понадобится около 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.