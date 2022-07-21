Москвичи переедут в новые дома, построенные по программе реновации. В 2022 году заселят 36 новостроек в Юго-восточном, Южном и Северо-восточном округах. Всего новоселье отметят около 18 тысяч человек. Некоторые уже переехали, другие еще готовятся.

Всем участникам программы реновации предоставят квартиры с улучшенной отделкой, сантехникой и оборудованием. Первые этажи в новостройках – нежилые. Там будут работать магазины, аптеки и другие организации. Во дворах есть детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Программе реновации почти пять лет. В общей сложности ей воспользуются около миллиона москвичей. Всего будет расселено 5175 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.