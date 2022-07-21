Фестиваль "Цветочный джем" откроется 22 июля

Ярким событием лета станет фестиваль "Цветочный джем". Он откроется 22 июля. Ландшафтные дизайнеры создали на улицах 27 ярких и необычных садов. Специально для этого в город привезли 100 тысяч растений.

Мастера вдохновлялись русскими полями, арабскими мотивами и пейзажами с полотен художников-авангардистов. Кроме того, в 2022 году вновь повторили лучшие проекты прошлых фестивалей.

Основными площадками фестиваля станут главный вход ВДНХ, парк "Зарядье", площадь Мясницкие Ворота, а также Манежная площадь, Новопушкинский сквер и парк "Музеон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.