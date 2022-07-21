В Парке Горького ограничат вход на территорию. Посетители не смогут попасть в партерную часть с 22 по 26 июля. Об этом сообщили на официальном сайте парка. Там готовятся к VK fest.

Пройти в Зеленую Школу, на детские игровые площадки, в павильон "Здоровая Москва", а также в музей "Гараж" можно будет через вход с Ленинского проспекта или через боковой вход в партер рядом с Пионерским прудом.

Вход на Пушкинскую набережную будет закрыт от Крымского моста до беседки-ротонды Голицынской больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.