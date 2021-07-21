Жителей старых многоэтажек на Варшавском шоссе могут переселить в новые дома в Люблине

Жителей старых многоэтажек на Варшавском шоссе могут расселить в новые дома в районе Люблино. Люди уже давно ждут включения своих домов в программу реновации, но пока в их районе не хватает стартовых площадок.

Как сообщила советник мэра по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева, есть альтернативное решение.

"В рамках тех обращений, которые ко мне поступали, проводила переговоры с департаментом строительной деятельности города Москвы, с префектурой Южного округа, с Моргордумой. В результате был предложен вариант расселения в другой район, в Люблино", – сказала Разворотнева.

Она уточнила, что в данный момент этот вопрос прорабатывается, потому что переезд в другой район возможен только с согласия жителей.

Чтобы понять, готовы ли москвичи сменить район, в домах проведут соответствующий опрос. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.