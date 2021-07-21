Популярность детских электронных медкарт за полгода выросла почти в 2 раза

За последние полгода популярность детских электронных медкарт выросла почти в 2 раза. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

570 тысяч электронных медкарт доступны родителям. Там есть результаты осмотров и анализов, выписные эпикризы, данные о прививках. Сервис доступен на портале mos.ru.

Развитие цифровых сервисов помогает семьям экономить время. Так, для детсадов и школ отменили бумажные медсправки по болезни, освободив около 170 тысяч родителей от сбора лишних документов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.