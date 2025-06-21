Музей Победы к годовщине начала ВОВ подготовил специальную программу

Музей Победы пригласил 21 и 22 июня на специальную программу, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны. Москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу начала 1940-х годов.

Реконструкторы в исторических костюмах и военной форме встретят посетителей и расскажут о подготовке советских бойцов, о полевых госпиталях в годы Великой Отечественной войны, познакомят с фронтовыми агитбригадами и не только. Все мероприятия пройдут в рамках бесплатной программы семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

