"Лето в Москве": куда стоит сходить в эти выходные

На площадках фестиваля "Лето в Москве" запланированы свыше 45 тысяч спортивных и развлекательных мероприятий. Ознакомиться с программой на 22 и 23 июня и выбрать подходящее предлагают на сайте mos.ru.

Городской проект "Лето в Москве. Все на улицу" проходит более чем на 600 площадках. Это не только центр города, но и районные парки, скверы, набережные.

Что интересного приготовили на выходные, 22 и 23 июня? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.