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21 июня, 20:00

Город

"Лето в Москве": куда стоит сходить в эти выходные

"Лето в Москве": куда стоит сходить в эти выходные

Новости часа: свыше 90 программ допобразования для врачей внедрили в центре Депздрава

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

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Где отдохнуть в эти выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

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Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

На площадках фестиваля "Лето в Москве" запланированы свыше 45 тысяч спортивных и развлекательных мероприятий. Ознакомиться с программой на 22 и 23 июня и выбрать подходящее предлагают на сайте mos.ru.

Городской проект "Лето в Москве. Все на улицу" проходит более чем на 600 площадках. Это не только центр города, но и районные парки, скверы, набережные.

Что интересного приготовили на выходные, 22 и 23 июня? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоДарья ТащинаВиктория Коннова
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