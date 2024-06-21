Несколько улиц перекроют для проведения велогонки "Пять колец Москвы"

В связи с проведением велогонки "Пять колец Москвы" временно закроют движение на нескольких улицах на западе и в центре столицы, а также в ТиНАО. Первый этап соревнований – "Воробьевское кольцо" – пройдет 23 июня.

Так, с 11:00 до 16:30 нельзя будет проехать по улице Косыгина, от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а также по Университетской площади. Кроме того, с 00:00 до окончания мероприятия там будет запрещена парковка.

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