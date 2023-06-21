Новости часа: на участке Ленинградского проспекта начали менять асфальт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Ленинградском проспекте, от Белорусского путепровода до ТТК, начали менять асфальт. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

11 взрослых и детских бассейнов откроют в Москве за год. Об этом сообщил столичный департамент строительства.

В Госдуму внесли проект закона о переходе на летнее время, чтобы переводить стрелки на час назад в марте. Об этом заявили депутаты.