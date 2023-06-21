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Общество

Новости часа: на участке Ленинградского проспекта начали менять асфальт

Новости часа: на участке Ленинградского проспекта начали менять асфальт

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в саду имени Баумана 8 и 9 июля

Москвичам рассказали об итогах реконструкции восьми столичных поликлиник

Электрические "Синички" вышли на регулярный водный маршрут в Москве

Москвичам рассказали, какие фестивали и активности подготовили на ВДНХ летом

Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

Новости часа: в атаке на объекты в Подмосковье участвовали 3 украинских БПЛА

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 82 километра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Ленинградском проспекте, от Белорусского путепровода до ТТК, начали менять асфальт. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

11 взрослых и детских бассейнов откроют в Москве за год. Об этом сообщил столичный департамент строительства.

В Госдуму внесли проект закона о переходе на летнее время, чтобы переводить стрелки на час назад в марте. Об этом заявили депутаты.

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