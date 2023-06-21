Москвичам рассказали об итогах реконструкции восьми столичных поликлиник

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На этой неделе в столице после реконструкции открыли сразу восемь поликлиник. Детские и взрослые учреждения уже принимают пациентов по новому московскому стандарту. Главное в нем – это комфорт врачей и москвичей, которые пришли получить медицинскую помощь. Продумано все: от логистики до полного комплекса обследований без необходимости куда-то ехать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.