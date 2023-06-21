Фотовыставка Агентства городских новостей "Москва" откроется в столице 22 июня

На Чистопрудном бульваре, у памятника Александру Грибоедову, 22 июня откроется традиционная фотовыставка Агентства городских новостей "Москва". В этом году она получила название "Москва. Настроение лета".

Для зрителей собрали самые атмосферные и яркие моменты жизни города: природу, красоту архитектуры, искусство, досуг, городской ритм и любовь. Выставка будет работать до 5 июля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.