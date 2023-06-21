Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Город

Фотовыставка Агентства городских новостей "Москва" откроется в столице 22 июня

Фотовыставка Агентства городских новостей "Москва" откроется в столице 22 июня

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Проезд по маршруту первого речного электротранспорта сделали бесплатным до 23 июня

"Мой район. Обратная связь": территорию у кластера "Ломоносов" благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация дома Палибина на улице Бурденко

"Мой район. Обратная связь": капремонт столичного дома, где жила певица Антонина Нежданова

"Мой район. Обратная связь": начался капремонт дома на Алексеевской улице в столице

Проезд по маршруту первого речного электротранспорта сделали бесплатным до 23 июня

Балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс" прошел в Большом театре

На Чистопрудном бульваре, у памятника Александру Грибоедову, 22 июня откроется традиционная фотовыставка Агентства городских новостей "Москва". В этом году она получила название "Москва. Настроение лета".

Для зрителей собрали самые атмосферные и яркие моменты жизни города: природу, красоту архитектуры, искусство, досуг, городской ритм и любовь. Выставка будет работать до 5 июля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика