Дизайнер Игорь Чапурин представил свою коллекцию на Московской неделе моды

Российский дизайнер одежды Игорь Чапурин представил свою коллекцию на Московской неделе моды. Презентация прошла на ВДНХ, а подиумом стала площадка рядом с фонтаном "Дружбы народов". Модели прошли рядом с золочеными фигурами девушек, символизирующих республики. Аккомпанементом стал не только шум фонтана, но и живая музыка.

Главной фэшн-локацией стал парк "Зарядье". Многие показы там можно посетить бесплатно. Также показы устраивают на Тверской площади, а на Тверском бульваре с 24 июня можно будет купить винтажные вещи. Кроме того, к празднику моды присоединились и 19 площадок "Московских сезонов" в разных районах города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.