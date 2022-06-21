Новости последнего часа: деформационные швы в столице заменили на 16 мостах и магистралях

Деформационные швы в столице заменили на 16 мостах и магистралях. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

В Москве объем выданной льготной ипотеки вырос в мае почти в три раза. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономический политики Владимир Ефимов.

ФСБ совместно с Росгвардией и МВД задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России. Изъяли 383 единицы огнестрельного оружия.