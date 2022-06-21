На станции метро "ЗИЛ" построят пересадку на Троицкую и Бирюлевскую линии

На станции "ЗИЛ" в московском метро появится пересадка. Там соединятся Троицкая и Бирюлевская линии, которые начали строить в 2020 году.

Также к активной фазе работ перешли на Рублево-Архангельской линии. Она улучшит транспортную доступность для жителей северо-запада столицы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

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