ЦОДД оценил трафик в Москве в 5 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Образовался затор на Дмитровском шоссе в сторону ТТК из-за аварии в самом начале Бутырской улицы.

После пересечения съезда на улицу Руставели произошло столкновение двух автомобилей. Участники перекрыли средний и частично левый ряды под мостом. Длина затора составила более трех километров.

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