Движение на столичных дорогах оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что трафик на дорогах столицы оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов в городе – 218 километров.

В эти минуты сложно проехать по внутренней стороне Третьего кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Там произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Длина затора – 4,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.