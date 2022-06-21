ЦОДД оценил загруженность столичного трафика в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Иван Бадиков рассказал, что движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 136 километров.

На юге столице зафиксировано столкновение сразу трех легковых автомобилей на Варшавском шоссе. Из-за этого сформировался затор в четыре километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

