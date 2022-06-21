Дорожное полотно на Бульварном кольце частично заменят до конца июля – Бирюков

На Бульварном кольце поменяют асфальт. Работы планируют провести до конца июля. По словам вице-мэра Петра Бирюкова, речь идет о 10 участках.

Строители уже приступили к обновлению дорожного полотна на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Также обновят покрытие на Яузском, Чистопрудном, Тверском, Страстном, Сретенском, Покровском и Гоголевском бульварах. Из-за этого движение там будет частично ограничено.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

