Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя бесковидных зон

Свыше 100 компаний стали участниками эксперимента по созданию антиковидных зон в Москве. В реестре значатся 108 организаций, среди которых есть рестораны, бары, кафе и другие компании.

Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. По словам Сергея Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.

В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят бесковидными территории, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

Уточняется, что посетить столичный ресторан с COVID-free-зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.