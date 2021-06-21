Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале грозит штраф до 1 млн рублей

Организаторы вечеринки на Северном речном вокзале могут заплатить до миллиона рублей штрафа.

Сотни человек собрались под открытым небом без социальной дистанции и масок, чтобы послушать сеты известных ди-джеев. Кадры моментально разлетелись по Сети.

В объединении административно-технических инспекций объяснили, что штраф за такое нарушение составлет 300 тысяч рублей, но если кто-то заболеет после вечеринки, будет факт причинения вреда здоровью, и сумма увеличится до миллиона рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.