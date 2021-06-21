Дороги Москвы поливают каждые три часа из-за аномальной жары

Столичные коммунальные службы каждые три часа поливают городские дороги из-за сильной жары.

Метеорологи сообщили, что 21 июня текущего года температура в Москве поднялась до 31 градуса. Она не смогла побить рекорд 1956 года, не дотянув 0,1 градуса.