Комплекс реставрационных работ проведут в высотке на Кудринской площади

Комплекс реставрационных работ по фасаду, крыше и подъездам проведут в сталинской высотке на Кудринской площади. Об этом рассказал советник службы строительного контроля ФКР Москвы Даниил Лосин.

В здании четыре парадных подъезда, оформленных в стиле сталинского ампира с использованием мрамора, дерева и керамики. Москвовед Ирина Вишнякова сообщила, что здание состоит из трех частей: центральная часть имеет 33 этажа, боковые корпуса – по 17 этажей.

