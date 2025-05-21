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Новости

21 мая, 06:30

Город

Московский комплекс горхозяйства провел более 1 млн проб питьевой воды с начала года

Московский комплекс горхозяйства провел более 1 млн проб питьевой воды с начала года

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В Москве особое внимание уделяют качеству питьевой воды. С начала 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства провели более 1 миллиона исследований. Состояние питьевой воды анализируют по сотням показателей, а специальные приборы отслеживают их изменения круглосуточно.

Качество воды проходит контроль на всем пути движения: от источника до квартир москвичей, куда она поступает в соответствии со всеми нормами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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